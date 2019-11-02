ورد مسموم يحصد الجائزة الـ 17 بالمهرجانات السينمائية

حصد فيلم ورد مسموم الجائزة رقم ١٧ فى مسيرته بالمهرجانات كأفضل فيلم من المهرجان الدولي للسينما والأدب في مدينة اسفي المغربية￼.



كان موقع hollywood reporter قد أبرز اختيار فيلم ورد مسموم لتمثيل السينما المصرية فى منافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وقال أن عمل المخرج أحمد فوزى صالح انطلق من مهرجان روتردام السينمائي ومر بعدد من المحطات الهامة قبل أن يحصد 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.



وأضاف التقرير أن الفيلم مستوحى من فيلمه المميز "جلد حى"، وتدور أحداث "ورد مسموم" داخل منطقة المدابغ في القاهرة حيث تعيش عاملة النظافة تحية وشقيقها صقر وأمهما.



ترتبط تحية بعلاقة وثيقة مع شقيقها الذي تهتم بكافة شؤونه وتفاصيل حياته وعندما يقرر الشقيق الخروج من الحي الفقير والهجرة بشكل غير شرعي بحثا عن حياة أفضل تبذل تحية كل ما بوسعها لمنعه حتى يبقى بجوارها.