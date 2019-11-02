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أخبار العالم

تونس تؤكد استعدادها لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2022

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:12 ص
وزير التنمية والاستثمار
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي
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أ ش أ
أعرب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، عن رغبة بلاده واستعدادها لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المقررة في عام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع العذاري برئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينيومي أديزينا، على هامش انعقاد الدورة الخامسة لمجلس محافظي البنك في العاصمة الايفوارية أبيدجان، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم /الجمعة/.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى برامج التعاون للمرحلة القادمة، واستعدادات تونس للمشاركة بفاعلية في الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بجوهانسبورج بجنوب إفريقيا.

من جانبه، جدد أديزينا إلتزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية والاستعداد لدراسة مقترحات تمويل المشاريع المقرر إنجازها خلال الفترة القادمة.
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