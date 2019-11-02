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مرأة

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:30 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة كارمن سليمان علي قصتها لصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا لها جديدة بدون مكياج.

وظهرت كارمن بفستان أسود، وبدون مكياج نهائى، اعتمدت على جمالها الطبيعي، وثقتها فى نفسها، من خلال تحديثها فى فيديو قصير على حالتها الخاصة فى إنستجرام.

كما ان كارمن لم تتكلف في تسريحة شعرها ، ووضعت بعض اللمسات الخفيفة من خلال خصلات بشعرها الكيرلي ، ولم تتكلف كثيرا فى ارتداء بعض الإكسسوارات الا انها ارتدت سلسلة طويلة من اللون الفضى فقط.
بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي
بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي
بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي
بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي
بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي
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