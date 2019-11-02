بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي

نشرت الفنانة كارمن سليمان علي قصتها لصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا لها جديدة بدون مكياج.



وظهرت كارمن بفستان أسود، وبدون مكياج نهائى، اعتمدت على جمالها الطبيعي، وثقتها فى نفسها، من خلال تحديثها فى فيديو قصير على حالتها الخاصة فى إنستجرام.



كما ان كارمن لم تتكلف في تسريحة شعرها ، ووضعت بعض اللمسات الخفيفة من خلال خصلات بشعرها الكيرلي ، ولم تتكلف كثيرا فى ارتداء بعض الإكسسوارات الا انها ارتدت سلسلة طويلة من اللون الفضى فقط.