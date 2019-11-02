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منوعات

أفضل 3 طرق لحل مشكلة ظهور شاشة سوداء وعدم استجابة الأيباد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:37 ص
عدم استجابة وشاشة
عدم استجابة وشاشة سوداء في iPad
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عزة عاطف
"هل تظهر لك شاشة سوداء ويرفض الآيباد الاستجابة؟".. كثيرًا ما توجه هذه المشكلة مستخدمي جهاز الأيباد من Apple ففجأة يتوقف الجهاز وتظهر شاشة سوداء، رافضًا الاستجابة لأي أمر منك، نستعرض لك فيما يلي الخطوات الواجب اتخاذها إذا تعرضت لهذه المشكلة يومًا ما.

اشحن البطارية
أولًا ببساطة ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل الموجود في الأعلى أو الجانب، اعتمادًا على الطراز الذي لديك من الجهاز حتى يظهر شعار Apple الأبيض على الشاشة.
فإذا قمت بذلك وظهرت أيقونة البطارية على الشاشة أو لم يحدث أي شيء على الإطلاق، فقد تضطر إلى توصيل الأيباد بالشاحن للتأكد من أن المشكلة ليست في طاقة شحن الجهاز، وتوصي Apple باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة فقط، خاصةً إذا كنت تواجه مشكلات.

ضبط السطوع
حاول رفع إضاءة الشاشة، وهي ميزة يمكنك الوصول إليها من مركز التحكم في الأيباد، فإذا كانت درجة سطوع الشاشة هي المشكلة، فأحيانًا في ضوء النهار تظهر شاشة الأيباد في أحلك إعداداتها باللون الأسود، يمكنك أيضًا إخبار سيري بتفتيح الشاشة.

إعادة تعيين جهاز iPad
إذا كنت تشك في أن أيباد مازال مفتوحًا، قم بفرض إعادة التعيين، وهي مختلفة عن إيقاف التشغيل الذي لن تتمكن من القيام به في حالة عدم الاستجابة، إعادة التعيين يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحديث وتشغيل الأيباد، لكنها بطيئة بعض الشئ.
وللقيام بها:
• اضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية وزر الطاقة حتى يظهر شعار Apple.
• فإذا كنت تملك واحدًا من أجهزة أيباد بدون زر الصفحة الرئيسية مثل iPad Pros، فاضغط على الزر "رفع مستوى الصوت"، مع الزر "خفض الصوت"، ثم اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى يظهر شعار Apple على الشاشة.
• حاول الآن إعادة تشغيل جهاز iPad كالمعتاد، جرب إعادة الضبط هذه عدة مرات أثناء وضع الجهاز على الشحن.
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