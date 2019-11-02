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فن

جوائز منح تكميل وورشة شبكة ضمن أيام قرطاج السينمائية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
تم الإعلان عن جوائز منح "تكميل" وورشة "شبكة" الحصول على عدد من المنح المساعدة على اتمام المشاريع السينمائية، ضمن فعاليات الدوة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية المقامة في تونس بالفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

واستحوذت تونس وبوركينا فاسو على نصيب الأسد، حيث حصلت كل منهما على ثلاث منح من مجموع 12 منحة مقدمة من عدة مؤسسات في "شبكة" و"تكميل".

تكونت لجنة ورشة "شبكة" من المنتجة التركية زينب أتكان والمنتج السنغالي عمر صال والمنتج الجزائري سالم ابراهيمي.

اما لجنة ورشة "تكميل" فتكونت من المنتجة الجنوب افريقية مباتو كو والمديرة الفنية الفرنسية ليلي هانستين والباحثة الفرنسية فرح كليمنتين دراماني اسيفو والمختصة في مونتاج الأفلام، الفرنسية من أصول لبنانية غلاديس جوجو، والمخرج التونسي جيلاني السعدي.

كانت ورشة "تكميل" قد تلقت في هذه الدورة حوالي ســتين فيلما مــن 18 دولــة، معظمهــا أفلام وثائقيــة، وتمت مناقشــة اغلبها كجــزء مــن اليــوم الوثائقــي في إطــار قســم "حــوارات قرطـاج".
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