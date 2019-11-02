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منوعات

بعد انتشارها السريع .. tiktok تخضع للمراقبة الحكومية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
tiktok
tiktok
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مريم صليب
يستخدم عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي تطبيق تيك توك tiktok ، حيث أنه فور صدوره نال إعجاب ملايين من الرواد في جميع أنحاء العالم و لكن أحدث خلل أمني في بعض الدول .

وفقا لما ورد في صحيفة " engadget" أن الكونجرس أعلن عن إستياءه من ذاك التطبيق الذي يعمل لا يحمل أي ضمان للمعلومات الشخصية و البيانات .

تعهد مالك tiktok للولايات المتحدة أن التطبيق سيكون أكثر إلتزاما و مسئولية ، و أن عصر تسريب البيانات إنتهي .

جدير بالذكر أن مالك الشركة أكد أنه الحكومة الصينية تراقب التطبيق و تعمل الشركة إلى أن يكون أكثر أمانا حفاظا على سرية بيانات المواطنين حول العالم .
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