بعد انتشارها السريع .. tiktok تخضع للمراقبة الحكومية

يستخدم عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي تطبيق تيك توك tiktok ، حيث أنه فور صدوره نال إعجاب ملايين من الرواد في جميع أنحاء العالم و لكن أحدث خلل أمني في بعض الدول .



وفقا لما ورد في صحيفة " engadget" أن الكونجرس أعلن عن إستياءه من ذاك التطبيق الذي يعمل لا يحمل أي ضمان للمعلومات الشخصية و البيانات .



تعهد مالك tiktok للولايات المتحدة أن التطبيق سيكون أكثر إلتزاما و مسئولية ، و أن عصر تسريب البيانات إنتهي .



جدير بالذكر أن مالك الشركة أكد أنه الحكومة الصينية تراقب التطبيق و تعمل الشركة إلى أن يكون أكثر أمانا حفاظا على سرية بيانات المواطنين حول العالم .