استخدام مدهش لمساحات سيارة تويوتا في معرفة الأحوال الجوية

كشفت شركة تويوتا عن شراكة جديدة مع أخبار الطقس (Weathernews) لتشمل سياراتها المتصلة ببيانات الإنترنت، وخاصة بيانات ممسحة الزجاج الأمامي، من خلال استخدام هذه المعلومات التي تقدمها الممسحات عن الجو وإقرانها ببيانات الطقس اليومية، حيث تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية والمساعدة في الحفاظ على سلامة السائقين.



تعمل weathernew كخدمة إخبارية للطقس، تعتمد في عملها جمع حوالي 180 ألف تقرير عن الأحوال الجوية يوميًا من المستخدمين، وتستخدم تلك المعلومات لتزويد آلاف المواقع بالبيانات في شبكة مراقبة الطقس الخاصة بها، ونتيجة لذلك تكون الشركة قادرة على تقديم تنبؤات جوية بمستوى عالٍ من الدقة.



تأتي مساحات زجاج السيارات على عرش أهم الأشياء التي يمكنها أن تخبرك إذا كان الجو ممطرًا أم لا، وهو ما لجأت إليه الشركتان لتحديد أحوال الطقس بدقة أكثر، لذا تقوم تويوتا بمراقبة متى تعمل المساحات لتتأكد بأن المنطقة التي عملت بها تنزل عليها الأمطار في تلك اللحظة.



بدأ "اختبار التجربة" بين الشركتين 1 نوفمبر الماضي في أيشي، طوكيو وأوساكا، تقول الشركة وفقًا لموقع سلاش جير بأن المعلومات المقدمة من ماسحات الزجاج الأمامي للسيارات المتصلة بالإنترنت سيتم ربطها بمعلومات الطقس للمنطقة نفسها، فمن المعروف أن مساحات السيارة تعمل عند وجود أمطار في الجو.



على الرغم من أنه يمكن استخدام الرادار للكشف عن الطقس بشكل عام، فقد تكون هناك حالات من الأمطار العازلة في المناطق التي لا يمكن التقاطها بواسطة التكنولوجيا التقليدية، لذا تركز تويوتا على تزويد ممسحات الزجاج بتلك المعلومات لكي تبدأ في العمل تلقائيًا عند الدخول في مناطق ممطرة مشابهة.



لا توضح Toyota المدة التخطيط لإجراء هذا الاختبار مع Weathernews، أو ما إذا كانت تخطط لتوسيعه ليشمل مناطق أخرى في المستقبل، يُبرز الاختبار استخدامًا محتملًا آخر للعدد المتزايد من الأدوات الأخرى في حالات مثل الزحام المروري وحوادث الطرق.