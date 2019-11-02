ثغرة بسيطة قد تتسبب في خسائر كبيرة لهاتف بيكسل 4 الجديد

طرحت شركة جوجل هاتفها الجديد "بيكسل 4"، الذي يتميز بخصائص مدهشة تطرح لأول مرة في هاتف ذكي،إلا أن المستخدمين اكتشفوا عيب قد يعصف بكل إنجازات الهاتف الجديد .





ذكر موقع "engadget" أن الخبراء اكتشفوا عيب في خصائص بيكسل 4 الذي أعلنت عنه شركة جوجل حديثا، ولكن مع الإستخدام وجد خبراء التكنولوجيا أن الهاتف يمكن فتحه حتى لو كانت العينين مغمضة لأنه يعمل ببصمة العين.





كشف الخبراء عن العيب الذي من شأنه قد يضر بسمعة الهاتف الجديد و يعصف بكل الإنجازات والمميزات التي أعلنت عنها الشركة في الهاتف وتكون ضربة قاضية للشركة.



