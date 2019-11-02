وزير الطاقة الأمريكي يرفض التحقيق معه بشأن عزل ترامب

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية أمس إن وزير الطاقة ريك بيري سيرفض المثول أمام جلسة مغلقة للجان التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بمجلس النواب.



وأضافت المتحدثة شايلين هاينز في بيان إن ”الوزير لن يشارك في تحقيق سري بالمجلس يتم فيه منع محامي الوزارة من الحضور.



وتابعت ”إذا كانت اللجنة حريصة على إجراء عملية جادة فهناك ترحيب بأن ترسل دعوة للوزير للمشاركة في جلسة علنية يحضرها محامي الوزارة ويمكن للشعب الأمريكي مشاهدتها“.



