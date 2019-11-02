انقلب السحر على الساحر .. امتلكت 120 ثعبانا في منزلها ونهايتها كانت مفجعة

عثرت الشرطة الأمريكية في ولاية إنديانا على جثة سيدة بعد تعرضها للموت مخنوقة عن طريق إلتفاف أحد الثعابين حول عنقها .





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " ان الشرطة الأمريكية عثرت على جثة إحدى السيدات البالغة من العمر حوالي 36 ، التي تدعي لورا هورست بعد أن ماتت مخنوقة بسبب ثعبان.





حسب ما روى الجيران أن لورا كانت مهووسة بجمع الثعابين وترويضهم فقد كانت عاشقة لتلك الحيوانات الشرسة وحذرها الكثير من أصدقائها أن الثعابين لا أمان لها إلا أنها أصرت و اتبعت شغفها واقتنت 120 ثعبانا.





يقول الجيران أن لورا حضرت ذات يوم و دخلت لتطمئن على حيواناتها إلا أنهم سمعوا صوت استغاثة و لكن لم يستمر طويلا يبدو أن الثعبان أنهى مهمته سريعا وأنهى حياتها.



