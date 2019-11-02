Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. عمرو دياب يتحدى جمهوره ومحمد منير يغنى على كرسى

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

عمرو دياب يتألق في حفل المنارة ويتحدى جمهوره.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري غفير.

أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا
حرص الكنج محمد منير على أن يختتم حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، وبالرغم من تقديم منير لجميع أغانيه على كرسى بسبب مرضه، إلا إنه حرص على ترديد النشيد الوطنى واقفا مما دفع جمهور الأوبرا بترك اماكنهم والوقوف تحية للنشيد الوطني.


ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور
نشرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي جاكيت أسود، وتحته دريس قصير جدًا.

أسما شريف منير تغلق حسابها على فيسبوك بعد أزمة الشعراوي
أغلقت أسما شريف منير، حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات من الأزمة التي حدثت صباح أمس الجمعة 1 نوفمبر، والتي وصفت فيها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بـ المتطرف ردًا على تعليق أحد متابعيها.


إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 178 مليون مشاهدة.. فيديو
حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل.. منع بوسي من السفر

أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا

ترشيحاتنا

انقلب السحر على الساحر .. امتلكت 120 ثعبانا في منزلها ونهايتها كانت مفجعة

بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور

حنان ترك على تويتر.. لا علاقة لي بمنتحل شخصيتى على السوشيال ميديا

تعليمها أجنبي.. ماذا قال شريف منير عن أزمة ابنته أسما مع الشعراوي | خاص

سائق أوبر لبناني يغتصب موظفة بالسفارة البريطانية ثم يخنقها ويرميها على الطريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح

بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي