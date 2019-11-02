اخبار الفن.. عمرو دياب يتحدى جمهوره ومحمد منير يغنى على كرسى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
عمرو دياب يتألق في حفل المنارة ويتحدى جمهوره.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري غفير.
أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا
حرص الكنج محمد منير على أن يختتم حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، وبالرغم من تقديم منير لجميع أغانيه على كرسى بسبب مرضه، إلا إنه حرص على ترديد النشيد الوطنى واقفا مما دفع جمهور الأوبرا بترك اماكنهم والوقوف تحية للنشيد الوطني.
ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور
نشرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي جاكيت أسود، وتحته دريس قصير جدًا.
أسما شريف منير تغلق حسابها على فيسبوك بعد أزمة الشعراوي
أغلقت أسما شريف منير، حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات من الأزمة التي حدثت صباح أمس الجمعة 1 نوفمبر، والتي وصفت فيها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بـ المتطرف ردًا على تعليق أحد متابعيها.
إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 178 مليون مشاهدة.. فيديو
حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.
عمرو دياب يتألق في حفل المنارة ويتحدى جمهوره.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري غفير.
أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا
حرص الكنج محمد منير على أن يختتم حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، وبالرغم من تقديم منير لجميع أغانيه على كرسى بسبب مرضه، إلا إنه حرص على ترديد النشيد الوطنى واقفا مما دفع جمهور الأوبرا بترك اماكنهم والوقوف تحية للنشيد الوطني.
ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور
نشرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي جاكيت أسود، وتحته دريس قصير جدًا.
أسما شريف منير تغلق حسابها على فيسبوك بعد أزمة الشعراوي
أغلقت أسما شريف منير، حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات من الأزمة التي حدثت صباح أمس الجمعة 1 نوفمبر، والتي وصفت فيها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بـ المتطرف ردًا على تعليق أحد متابعيها.
إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 178 مليون مشاهدة.. فيديو
حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.