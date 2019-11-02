لعزومة ناجحة ..تعرفي على أسرار تحضير الفخدة الضاني

"الفخدة الضاني" وجبة يخشى الجميع من طهيها ،فأعدادها بمهارة يكمن فى بعض الأسرار ،لذلك يقدم الشيف الشربيني أسرار تحضير الفخدة الضاني .



فخدة ضاني بالخضار في الفرن

أهم خطوة لتحضير الفخدة هي تتبيلها جيدًا من الخارج قبل الطهي وحشوها من الداخل بالتوابل أو المكسرات وربطها بدوبار الطعام ومن ثم تركها المدة المناسبة للتسوية وهي مغطاة حتى تكمن بها الحرارة، مدة لا تقل عن ساعة ونصف أو أكثر على حسب قوة النار وحجم الفخدة، ولقياس مدى تسويتها وهي في الفرن نقوم باختبارها بخلة خشب إذا أفرزت دم فهي مازالت نيئة وإن لم تفرز أو أخرجت مياه فهي بذلك تامة التسوية.