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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على حقيقة زواج ندى بسيوني من نجم الزمالك السابق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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سعيد فراج
يصادف اليوم السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني "ندى بسيوني"، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأتمت اليوم عامها الـ56.

في تلك المناسبة نرصد لكم شائعة طريفة طالما طاردت ندى بسيوني، وهي زواجها من لاعب الزمالك السابق الكابتن أيمن يونس، لكنها ردت على تلك الشائعة بطريقتها الخاصة مؤخرًا.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، في شهر يونيو الماضي، كذبت ندى بسيوني، تلك الشائعة عبر تويتر، قائلة: «الكابتن أيمن يونس أخ عزيز، وخفوا عليه شوية يا جماعة، والمفاجأة إن عمرنا ما اتقابلنا.. وأنا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى».

وتزوجت ندى بسيوني مرتين؛ الأولى كانت من المخرج والفنان سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا ولكنهما انفصلا بسبب عدم التوافق العمري، ثم تزوجت من المخرج السينمائي شريف يحيى، ولم تنجب منه؛ لأن الزواج لم يستمر طويلا بسبب وفاته.
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