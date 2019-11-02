في عيد ميلادها.. شاهد ابنة ندى بسيوني سيصدمك الشبه

يصادف اليوم، السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني (ندى بسيوني)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأكملت اليوم عامها الـ56.



وقبل 3 سنوات، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ندى بسيوني، ظهرت فيها للمرة الأولى مع ابنتها الوحيدة «مايا»، حيث كانت الفنانة نشرت تلك الصورة أثناء احتفالها بتخرج ابنتها في الجامعة الأمريكية.



ولوحظ على صورة ندى بسيوني وابنتها، التشابه الكبير بينهما، حيث أكد ذلك متابعو الفنانة على السوشيال ميديا، الذين أبدوا إعجابهم بالصورة.



يذكر أن ندى بسيوني تزوجت وهي مازالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أستاذها الفنان والأستاذ الأكاديمي سناء شافع وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "مايا".

