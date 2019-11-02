لعشاقها ..طريقة عمل صينية كفتة بالرمان

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل كفتة بشكل جديد ومشهى وبمذاق لا يقاوم لعشاق الكفتة ،وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة بالرمان .
مقادير صينية كفتة بالرمان
لحمة مفرومة
بصل مبشور
ثوم
رمان
بهارات
لحمة
بيضة
بقسماط
دبس رمان
بقدونس للوجه
سمسم للتقديم
سلطة
طحينة
طريقة تحضير صينية كفتة بالرمان
* تخلط اللحمة المفرومة مع دبس الرمان والبصل والثوم وبهارات اللحمة والبقسماط والبيضة وحب الرمان
* توضع في صينية فرن وتدخل الفرن
* تزين بالبقدونس والسمسم
* تقدم مع الطحينة
مقادير صينية كفتة بالرمان
لحمة مفرومة
بصل مبشور
ثوم
رمان
بهارات
لحمة
بيضة
بقسماط
دبس رمان
بقدونس للوجه
سمسم للتقديم
سلطة
طحينة
طريقة تحضير صينية كفتة بالرمان
* تخلط اللحمة المفرومة مع دبس الرمان والبصل والثوم وبهارات اللحمة والبقسماط والبيضة وحب الرمان
* توضع في صينية فرن وتدخل الفرن
* تزين بالبقدونس والسمسم
* تقدم مع الطحينة