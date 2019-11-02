لعشاقها ..طريقة عمل صينية كفتة بالرمان

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل كفتة بشكل جديد ومشهى وبمذاق لا يقاوم لعشاق الكفتة ،وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة بالرمان .



مقادير صينية كفتة بالرمان



لحمة مفرومة

بصل مبشور

ثوم

رمان

بهارات

لحمة

بيضة

بقسماط

دبس رمان

بقدونس للوجه

سمسم للتقديم

سلطة

طحينة



طريقة تحضير صينية كفتة بالرمان



* تخلط اللحمة المفرومة مع دبس الرمان والبصل والثوم وبهارات اللحمة والبقسماط والبيضة وحب الرمان



* توضع في صينية فرن وتدخل الفرن



* تزين بالبقدونس والسمسم



* تقدم مع الطحينة