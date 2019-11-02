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مرأة

لعشاقها ..طريقة عمل صينية كفتة بالرمان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
كفتة بالرمان
كفتة بالرمان
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل كفتة بشكل جديد ومشهى وبمذاق لا يقاوم لعشاق الكفتة ،وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة بالرمان .

مقادير صينية كفتة بالرمان

لحمة مفرومة
بصل مبشور
ثوم
رمان
بهارات
لحمة
بيضة
بقسماط
دبس رمان
بقدونس للوجه
سمسم للتقديم
سلطة
طحينة

طريقة تحضير صينية كفتة بالرمان

* تخلط اللحمة المفرومة مع دبس الرمان والبصل والثوم وبهارات اللحمة والبقسماط والبيضة وحب الرمان

* توضع في صينية فرن وتدخل الفرن

* تزين بالبقدونس والسمسم

* تقدم مع الطحينة
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