Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سائق أوبر لبناني يغتصب موظفة بالسفارة البريطانية ثم يخنقها ويرميها على الطريق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:37 ص
جريمة
جريمة
Advertisements
عزة عاطف
في إحدى ليالي شهر ديسمبر عام 2017، طلبت «ريبيكا ديكس» 30 سنة -موظفة بالسفارة البريطانية في لبنان- سيارة أجرة عن طريق التطبيق الإلكترونى الشهير أوبر، وبمجرد أن استقرت في السيارة بدر من السائق أشنع فعل على الإطلاق، فقام بجريمته المريعة.

اعترف «طارق حوشية» 30 عامًا باغتصاب ريبيكا ثم خنقها ورمي جسدها على جانب الطريق وفقًا لصحيفة مترو، وقد أصدرت المحكمة اليوم حكمها عليه بالإعدام شنقًا على فعلته، وهو ما شفى بعض من غليل أسرتها والمقربين منها.

كانت ديكس تساعد البلاد في التعامل مع تدفق اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب إلى لبنان، وكان من المقرر أن تعود إلى المملكة المتحدة للاحتفال بعيد الميلاد مع أسرتها، جدير بالذكر أن القضاة اللبنانيون يدعون بشكل روتيني إلى إصدار أحكام بالإعدام في قضايا القتل، لكن البلاد لديها وقف غير رسمي ولم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 2004.

وصرحت السفارة البريطانية بأن السيدة ديكس "كانت محبوبة للغاية ونفتقدها بشدة"، مضيفة أنهم يأملون في أن توفر العقوبة "درجة من الراحة" لأولئك المقربين منها، ورغم ذلك أضافوا أن "حكومة المملكة المتحدة تواصل معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من السفارة السعودية بـ بيروت بعد تظاهرات لبنان

ترشيحاتنا

من خلال ١٠ ثواني.. بشرى تستعرض أنوثتها بفيديو من غنائها

شاهد.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتها

حكم قول المسلم لأخيه «زمزم» بعد الوضوء.. الإفتاء ترد

أسما شريف منير تغلق حسابها على فيسبوك بعد أزمة الشعراوي

تمثيل فى تمثيل.. أحد نجوم المصارعة الحرة يكشف حقيقة صادمة عن اللعبة

إصابة محمد منير بـ الانزلاق الغضروفي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي

استخدام مدهش لمساحات سيارة تويوتا في معرفة الأحوال الجوية