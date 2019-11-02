الخارجية الأمريكية تستضيف بواشنطن الرهائن السابقين في طهران.. الاثنين المقبل

تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر، لقاء لتكريم الأمريكيين الذين كانوا رهائن في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران قبل أربعين عاما.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن هذا اللقاء الذي سيكون في ضيافة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يأتي تقديرا لتضحية وشجاعة هؤلاء الرهائن السابقين في الذكرى الأربعين لحادث الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران وتعرضهم وأسرهم لظروف لايمكن تصورها.