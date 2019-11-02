في عيد ميلادها.. ندى بسيوني اكتشفت خيانتها من موبايل زوجها

يصادف اليوم السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني (ندى بسيوني)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأكملت اليوم عامها الـ56.



وفي لقاء متلفز لها مع المذيعة دعاء صلاح، أكدت ندى بسيوني، أنها تعرضت للخيانة الزوجية ولم تكشف أي من زوجيها السابقين الذي قام بخيانتها، وقالت: «زوجي خانني بكل الطرق واكتشفت الأمر أكثر من مرة من خلال الموبايل وعن طريق شخص أخبرني ورأيته بنفسي».



وحول مسامحتها له فيما بعد، أضافت ندى بسيوني، في لقائها: «في البداية سامحته ولكن بعد ذلك لم أسامح لأن الإنسان الخائن يكرر أفعاله»، مؤكدة أنها ليست نادمة على قرار الانفصال ولم تشعر أنها افتقدت أي شيء بعد ابتعادها عنه، لأن العاطفة لم تجمعهما، وشعرت براحة كبيرة بعد الانفصال.



وتزوجت ندى بسيوني مرتين؛ الأولى كانت من المخرج والفنان سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا ولكنهما انفصلا بسبب عدم التوافق العمري، ثم تزوجت من المخرج السينمائي شريف يحيى، ولم تنجب منه؛ لأن الزواج لم يستمر طويلا بسبب وفاته.