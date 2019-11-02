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فن

في عيد ميلاد مدحت صالح.. تعرف على حقيقة زواجه سرا من سمية الخشاب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
مدحت صالح - سمية
مدحت صالح - سمية الخشاب
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سعيد فراج
يوافق اليوم السبت، 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان مدحت صالح، الذي وُلد في حي روض الفرج بالقاهرة عام 1960، وبدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي، في إحدى الاحتفالات المدرسية. 

وقبل عدة أشهر انتشرت شائعة زواج مدحت صالح بالفنانة سمير الخشاب، ما جعل الأخيرة تتصدر مؤشر البحث جوجل آنذاك. 

وفي يناير الماضي، نفت سمية الخشاب ما تردد من أخبار عن زواجها العرفي من مدحت صالح بموجب عقد زواج استمر مدة عامين، بحسب التصريحات التي نُسبت إلى الأخير عبر أحد المواقع الإلكترونية. 

وأكدت سمية الخشاب، بحسب ما ذكره أحد المواقع، أنها لم تتزوج من مدحت صالح إطلاقًا، مشيرة إلى أن الشائعات التي ترددت عن ذلك مؤخرًا مجرد سخافات ليس لها أي معنى. 

وأشارت سمية الخشاب، إلى أنه قد يكون حدث خلط لدى البعض بينها والفنانة سمية الألفي، مشيرة إلى أن الأخيرة سبق لها الزواج من مدحت صالح وليست هي.

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