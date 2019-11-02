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أخبار العالم

ترامب يقترح التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين في ولاية أيوا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه قد يوقع على اتفاق التجارة مع الصين في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب مساء الجمعة إن المفاوضات بشأن " المرحلة الأولى" من الاتفاق تسير بشكل جيد وأبدى أمله بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مكان بالولايات المتحدة عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق.

وأضاف "نناقش مكانين مختلفين. يمكن أن يكون حتى في أيوا. نناقش الأماكن ولكن أود ابرام الاتفاقات أولا".

ويشمل اتفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترامب، شراء منتجات زراعية بقيمة تراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا، مقابل تراجع ترامب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر.

كذلك، يشمل تفاهم 11 أكتوبر جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.
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