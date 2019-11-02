بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح

تطبق الشرطة العسكرية الإيرانية الشريعة الإسلامية بشكل صارم، بما في ذلك وجوب تغطية شعر المرأة في الأماكن العامة، وقد حاولت بعض النساء كسر هذا الحظر بالخروج إلى الشارع دون حجاب لكنهن واجهن مشاكل قانونية.



انتشر مقطع فيديو يحمل لقطات عنيفة بين ظابط وفتاة خرجت إلى الشارع في جنوب طهران دون حجاب رغم حظر ذلك، وقد قام ضابط بهجوم عنيف عليه ثم طرحها أرضًا لاعتقالها، وعندما حاول أحد الأشخاص الدفاع عنها لكمه الضابط في وجهه بشدة.



صور اللقطات صحفي إيراني يدعى «مسيح الينجاد» ورفعها على صفحته الشخصية، توضح اللقطات بأن الضابط حاول إيقافها لكنها واصلت السير، ونتيجة لذلك انتهى به الأمر إلى جرها إلى الأرض ولكم شخص آخر في الذقن عندما حاول مساعدتها.



يقول الراديكاليون وفقًا لصحيفة مترو بأن النساء اللواتي ينتهكن القواعد يجب أن يحاكمن لـ"عرقلة السلام"، جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي توفيت فتاة بعد أن أشعلت النار في نفسها عندما مُنعت من دخول ملعب لكرة القدم ووجهت إليها تهمًا "بالظهور أمام الجمهور دون حجاب".



أصبحت معروفة باسم "الفتاة الزرقاء" لأن هذا هو لون فريقها الطهراني، فقد سكبت البنزين على نفسها وأشعلت النار وتوفيت بعد تسعة أيام، وفي أغسطس الماضي تحدت امرأة رجل دين طلب منها ارتداء ملابس أكثر احتشامًا، وفي يونيو من هذا العام تعرضت امرأة لهجوم بسبب رقصها وخلع الحجاب.

