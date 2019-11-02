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رياضة

مواجهة جديدة.. مانشستر سيتى يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري على حساب ساوثهامبتون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
صورة أرشيفية ـ فريق
صورة أرشيفية ـ فريق مانشستر سيتي
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محمد رشاد
يدخل مانشستر سيتي مواجهة جديدة أمام ساوثهامبتون في الخامسة من مساء اليوم السبت بملعب الاتحاد، فى إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان مانشستر سيتي تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على الملعب ذاته الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط.
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