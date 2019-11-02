Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يسعى لتمضيد جراحه على حساب واتفورد فى الدوري الانجليزي.. اليوم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
Advertisements
محمد رشاد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره، واتفورد، خلال المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب فيكارج رود، معقل فريق واتفورد، الذي يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم مواجهة اليوم ، على الجانب الآخر يسعى تشيلسي لتجاوز أزمة الخروج من بطولة كأس الرابطة على يد مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسارة مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واهتزت شباك البلوز 7 مرات فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباميانج يقترب من تحطيم رقم قياسي لـ محمد صلاح..تفاصيل

ترشيحاتنا

الشتاء أنسب وقت لفقدان الوزن.. 5 نصائح للحصول على جسم رشيق

بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور

حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه.. الإفتاء توضح.. فيديو

من خلال ١٠ ثواني.. بشرى تستعرض أنوثتها بفيديو من غنائها

حكم توزيع الأب أمواله على أبنائه قبل وفاته وتمييز البعض في العطية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بفستانها ..20 صورة لإبنة أحمد الفيشاوى

لص مريب يرتدي عباءة ونقابا لسرقة 3 ملايين درهم إماراتي.. شاهد ماذا حدث

بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح