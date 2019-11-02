تشيلسي يسعى لتمضيد جراحه على حساب واتفورد فى الدوري الانجليزي.. اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره، واتفورد، خلال المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقام المباراة على ملعب فيكارج رود، معقل فريق واتفورد، الذي يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم مواجهة اليوم ، على الجانب الآخر يسعى تشيلسي لتجاوز أزمة الخروج من بطولة كأس الرابطة على يد مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.



ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسارة مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واهتزت شباك البلوز 7 مرات فقط.