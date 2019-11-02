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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة التألق فى مواجهة بورنموث بالبريميرليج

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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محمد رشاد
يستضيف ملعب فيتاليتي مباراة مثيرة فى افتتاح مباريات الدوري الانجليزي اليوم السبت، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على نظيره بورنموث صاحب الأرض والجمهور، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتنافس مانشستر يونايتد و بورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تحقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات والواحدة والنصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.
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