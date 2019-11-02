برشلونة فى مواجهة سهلة أمام ليفانتي في الدوري الاسباني

يحل فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني ضيفا على نظيره ليفانتي بملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".



ويتطلع البلوجرانا لمواثلة الانتصارات في "الليجا" بعد الفوز الكبير على بلد الوليد في الجولة الماضية بخماسية للابتعاد عن اقرب منافسة.



ويعول المدرب أرنستو فالفيردي على نجمه الأول ليونيل ميسي الذي استعاد بريقة بعد فترة غياب طويلة بسبب الاصابة، ومنذ العودة سجل "ميسي" 5 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة ليقود برشلونة إلى صدارة الدوري بعد عرض رائع والفوز (5-1) على ريـال بلد الوليد حيث هز الشباك مرتين وصنع هدفين.



ويحتل البارسا قمة جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.