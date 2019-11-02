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منوعات

لص مريب يرتدي عباءة ونقابا لسرقة 3 ملايين درهم إماراتي.. شاهد ماذا حدث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
لص يرتدي عباءة ونقاب
لص يرتدي عباءة ونقاب في الإمارات
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عزة عاطف
عاد تاجر أوروبي مقيم بأحد الأبراج السكنية في إمارة دبي إلى موطنه لتضع الزوجة طفلهما الأول، بينما تركا شقتهما بداخلها أموالًا طائلة دون الانتباه إلى إمكانية تعرضها للسرقة، وبهذه الطريقة الغريبة، حيث استولى اللص على أموال وساعات ثمينة بقيمة 3 ملايين درهم.

صورت كاميرات المبنى أحد الأشخاص مرتديًا النقاب والعباءة يتجول جيئة وذهابًا بين الشقق السكنية، وقد اشتبهت فيه الشرطة وتبين فيما بعد أنه أوروبي، حضرت الشرطة في أسرع وقت وألقت القبض على المجرم المتخفي ووضعه في السجن.

وهو ما تفاجأ به صاحب الشقة فيما بعد، فقد قامت الشرطة الإماراتية بإنقاذه وإرجاع أمواله المسروقة دون بلاغ واحد منه أو تواجده في البلد حتى، تم تدبير الجريمة بواسطة عصابة من المجرمين درسوا رحيل التاجر عن الشقة وأرسلوا واحدًا منهم للقيام بالمهمة.

ارتدى اللص عباءة ونقاب لكي لا يتم التعرف عليه لكنه كان موضع اشتباه بسبب تجوله في الطوابق السكنية للسياح ومظهره غير المريح، كانت الخزنة تحتوي على 10 ملايين درهم إماراتي لكن اللص ولسبب ما اكتفى بأخذ 3 فقط، وقد أمسكت به الشرطة متلبسًا.
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