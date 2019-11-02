ريـال مدريد يبحث عن فوز جديد أمام بيتيس في الدوري الإسباني.. اليوم

يبحث فريق ريـال مدريد عن انتصار جديد في "الليجا" لمطاردة غريمه برشلونة وذلك عندما يستضيف الفريق الملكي نظيره ريـال بيتيس مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.



ويحتل ريـال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعدما حقق فوزه الأكبر هذا الموسم بالانتصار 5-0 على ليجانيس يوم الأربعاء.



ويستمر غياب الويلزي جاريث بيل عن الفريق الملكي بسبب الإصابة لكن الفرنسي زين الدين زيدان يعتمد على البديل المتألق الشاب البرازيلي رودريجو صاحب الـ18 عامًا والذي سجل هدفه الثاني مع النادي خلال الفوز الساحق على ليجانيس.



وفي مباراة أخرى يخوض فريق أتليتيكو مدريد اختبارًا صعبا في ضيافة إشبيلية بعدما تعادل للمرة الخامسة في 8 مباريات بالدوري أمام ألافيس 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.