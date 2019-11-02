دكتور بجامعة طنطا يتحرش لفظيًا بطالبة قالت له: هوريك بعد المحاضرة

تجارة جامعة طنطا

دكاترة محترمين pic.twitter.com/ZBMGiaOuRZ — Tr_Ibrahim🇵🇸 (@ibrahim_hamada1) October 31, 2019

تستمر حالة الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشادة كلامية بين دكتور في جامعة طنطا وطالبة داخل المدرج، حيث ظهرت الطالبة وهي تهدده بما ستفعله فيه، والأسوأ كان رده عليها بـ"ابقي وريني بعد المحاضرة مش هينفع قدام الطلبة كدة".ورغم تعليق الدكتور على الحادثة وتبريره لموقفه بأن سوء تصرف الطلاب استفزه إلا أن الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي لازالوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراء ضد الدكتور كما حدث ضد الطالبة بعد الإيحاء الجنسي الذي نطق به، مبررين بمواقف مشابهة تحدث معهم باستمرار من سوء معاملة الدكاترة.غرد أحد المستخدمين بأن الفتاة كانت تتحدث على الهاتف خلال المحاضرة، وأمسك بها دكتور المادة أثناء الشرح في كلية التجارة جامعة طنطا، وعندما حاولت التبرير له بأن المكالمة كانت هامة جدًا وأعطته الهاتف ليرد هو بنفسه، أمسك بالهاتف وألقاه على الأرض.استفز رد فعله الفتاة بعدما طردها من المحاضرة قائلًا "اطلعي برة!" فغضبت بشدة ولوحت في وجهه بيدها مهددة "والله لأوريك!"، سخر منها الدكتور ورد عليها قائلًا "ابقي وريني برة بعد المحاضرة.. مش هينفع قدام الطلبة كدة"، وهي جملة قصد بها معنى آخر غير لائق ويعتبر "تحرشًا لفظيًا".أثار الفيديو سخط المغردين على تويتر، وألقو باللوم على الدكتور الذي كان رد فعله اسوأ من خطأ الفتاة، فإذا تصرفت هي بأسلوب غير لائق فلابد منه تقويمها، فبينما ضحك الكثيرون في مقطع الفيديو على رده، اعترض عدد من الفتيات قائلين "عيب يقولها كدة!".وخلال التغريدات زعم عدد من المستخدمين بأن الدكتور الموجود في الفيديو هو «محمد إبراهيم» عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أثناء تدريسه لمادته في كلية التجارة.