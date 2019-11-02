الخارجية الأمريكية: إيران أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم

اعتبر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران ما زالت هي أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم وأنها تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية الدولية ومتورطة في التآمر الإرهابي وخصوصا في أوروبا.





وأشار التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم لسنة 2018 ، إلى أن إيران تنفق ما يقارب المليار دولار سنويا لدعم الجماعات الإرهابية التي تعمل نيابة عنها كما أنها تتوسع في نفوذها الشرير في أنحاء العالم . لافتا إلى أن من بين الجماعات التي تدعمها طهران حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.



وقال ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية إن التهديد الإرهابي الإيراني ليس قاصرا على منطقة الشرق الأوسط.