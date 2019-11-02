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أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:35 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قصفت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، السبت، عددًا من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق عدة صواريخ من داخل القطاع باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من منطقة غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "إنه كان ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية هذا المساء، يستهدف الجيش في هذه الساعة أهدافا إرهابية في قطاع غزة" - بحسب قوله.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد رصدت منظومة القبة الحديدية إطلاق نحو اثني عشر قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء أمس، الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن "رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

وكان قد أصيب 28 فلسطينيًا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".
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