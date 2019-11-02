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رياضة

صلاح يتحدى تريزيجيه.. ليفربول في ضيافة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
محمد صلاح وتريزيجيه
محمد صلاح وتريزيجيه
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محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا نظيره ليفربول اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباراة اليوم صدامًا مصريًا، بين محمد صلاح لاعب ليفربول، والثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى، لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الغائب منذ 30 عاما.

على الجانب الآخر يطمح أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد عن دائرة الهبوط.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 15 بـ 11 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي، بونموث مع مانشستر يونايتد، آرسنال مع وولفرهامبتون، مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون، وست هام مع نيوكاسل، برايتون مع نورويتش سيتي، شيفيلد مع بيرنلي، واتفورد مع تشيلسي.
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