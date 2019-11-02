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منوعات

العثور على الثعبان الأعمى المخطط بعد 172 عاما من اختفائه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
عثر على ثعبان أعمى مخطط لم يشاهد في سنغافورة منذ أكثر من 172 عامًا في محمية بوكيت تيما الطبيعية .

وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) المحلية على موقعها الالكتروني أن الدكتور جون فان ويي المحاضر الأول بجامعة سنغافورة الوطنية عثر على الأفعى العمياء المخططة، ميتة في المحمية الطبيعية مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الثعبان المخطط والشبيه بالديدان ويبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمترا، تغير حاليا من حالته السابقة "غير محدد" إلى "موجود" الآن بعد أن تم تسجيل وجوده هنا بشكل قاطع.

وقال أحد المسؤولين بالمحمية: "كان من غير المتوقع العثور عليه في سنغافورة لأنه من الأنواع غير المألوفة حتى في ماليزيا، ما زلنا لا نعرف العدد الحالي له أو كيفية تواجده في سنغافورة"، لافتا إلى أن هذا الثعبان يميل إلى الاختباء في الجحور في التربة الإستوائية الناعمة بحثًا عن فرائسه من اللافقاريات ، وبالتالي يقضي كامل حياته تحت الأرض.

وكانت الأفعى العمياء المبطنة قد شوهدت آخر مرة في عام 1847 وكان من الصعب للغاية العثور عليها بعد ذلك لدرجة أنها اختفت من السجلات الرسمية ولم ترد في مسح المجلس الوطني لعام 2015 لاستشكاف الزواحف والبرمائيات في محمية بوكيت تيما.
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