أهم الأخبار..أستاذ بجامعة طنطا يتحرش بطالبة لفظيا.. تركي آل الشيخ يفتح النار على أحمد عفيفي

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار العامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
بـ 2 جنيه بس.. حلول رائعة لوقف نزيف اللثة
على الرغم من أن نزيف اللثة أمر مزعج، فإن الأمر يسهل حله في المنزل، بينما إذا كان النزيف مبالغًا فيه يجب زيارة الطبيب، ومن حسن الحظ أنه يمكن حل تلك المشكلة المزعجة بأمور عادية تتواجد على الأغلب في المنزل، فننشر بعضًا منها حسب ما ذكر في موقع "bright side".
الفرق بين وساوس النفس ووساوس الشيطان.. عالم أزهري يوضح.. فيديو
أوضح الدكتور محمد أبوبكر، العالم الأزهري، الفرق بين وسواس الشيطان ووسواس النفس، مؤكدًا أن الأول يأمر بالمعصية، أما النفس فتأمر الإنسان بما تحب من الأمور الدنيوية.
دكتور بجامعة طنطا يتحرش لفظيًا بطالبة قالت له: هوريك بعد المحاضرة
تستمر حالة الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشادة كلامية بين دكتور في جامعة طنطا وطالبة داخل المدرج، حيث ظهرت الطالبة وهي تهدده بما ستفعله فيه، والأسوأ كان رده عليها بـ"ابقي وريني بعد المحاضرة مش هينفع قدام الطلبة كده".
صدمة.. براءة 5 متهمين من اغتصاب طفلة.. والسبب عجيب
أصيب الحضور في إحدى المحاكم بإسبانيا بحالة من الذهول والصدمة بعد أن حكمت المحكمة ببراءة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عاما.
فى عيد ميلاد ندى بسيوني.. 20 صورة تكشف أنوثتها
يصادف اليوم السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني (ندى بسيوني)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأكملت اليوم عامها الـ56.
تجنبها فورًا.. 3 أطعمة غير متوقعة تتسبب في كارثة صحية
أصبحت أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بين كل الأعمار في الفترة الأخيرة، لذلك نشر موقع "web md" بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تسبب الأصابة بأمراض القلب، كما ينصح بممارسة رياضة المشى السريع بعد استشارة طبيب القلب اذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك.
كلاب حراسة تمزق جسد لص حاول الهرب من منزل.. لن تصدق ما حدث.. فيديو
أظهرت لقطات صادمة لحظة نهش كلبي حراسة مخلصين للص بشراسة، في حين يحاول الهرب من فكهم المفترس الذي كاد يمزق جسده.
السادس اسأل عنه خالد بيبو.. تركي آل الشيخ يلقن عفيفى درسًا للمرة الثانية .. فيديو
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز، بالإضافة إلى رده للشرط الجزائي الخاص بالزمالك عقب توقيع عبد الله السعيد للزمالك.
هزور الخطيب قريبًا.. تركي آل الشيخ يفتح النارعلى أحمد عفيفي.. فيديو
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق باسم فريق بيراميدز.
بـ 2 جنيه بس.. حلول رائعة لوقف نزيف اللثة
على الرغم من أن نزيف اللثة أمر مزعج، فإن الأمر يسهل حله في المنزل، بينما إذا كان النزيف مبالغًا فيه يجب زيارة الطبيب، ومن حسن الحظ أنه يمكن حل تلك المشكلة المزعجة بأمور عادية تتواجد على الأغلب في المنزل، فننشر بعضًا منها حسب ما ذكر في موقع "bright side".
الفرق بين وساوس النفس ووساوس الشيطان.. عالم أزهري يوضح.. فيديو
أوضح الدكتور محمد أبوبكر، العالم الأزهري، الفرق بين وسواس الشيطان ووسواس النفس، مؤكدًا أن الأول يأمر بالمعصية، أما النفس فتأمر الإنسان بما تحب من الأمور الدنيوية.
دكتور بجامعة طنطا يتحرش لفظيًا بطالبة قالت له: هوريك بعد المحاضرة
تستمر حالة الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشادة كلامية بين دكتور في جامعة طنطا وطالبة داخل المدرج، حيث ظهرت الطالبة وهي تهدده بما ستفعله فيه، والأسوأ كان رده عليها بـ"ابقي وريني بعد المحاضرة مش هينفع قدام الطلبة كده".
صدمة.. براءة 5 متهمين من اغتصاب طفلة.. والسبب عجيب
أصيب الحضور في إحدى المحاكم بإسبانيا بحالة من الذهول والصدمة بعد أن حكمت المحكمة ببراءة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عاما.
فى عيد ميلاد ندى بسيوني.. 20 صورة تكشف أنوثتها
يصادف اليوم السبت 2 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة ندى محمد مصطفى بسيوني (ندى بسيوني)، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وأكملت اليوم عامها الـ56.
تجنبها فورًا.. 3 أطعمة غير متوقعة تتسبب في كارثة صحية
أصبحت أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بين كل الأعمار في الفترة الأخيرة، لذلك نشر موقع "web md" بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تسبب الأصابة بأمراض القلب، كما ينصح بممارسة رياضة المشى السريع بعد استشارة طبيب القلب اذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك.
كلاب حراسة تمزق جسد لص حاول الهرب من منزل.. لن تصدق ما حدث.. فيديو
أظهرت لقطات صادمة لحظة نهش كلبي حراسة مخلصين للص بشراسة، في حين يحاول الهرب من فكهم المفترس الذي كاد يمزق جسده.
السادس اسأل عنه خالد بيبو.. تركي آل الشيخ يلقن عفيفى درسًا للمرة الثانية .. فيديو
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز، بالإضافة إلى رده للشرط الجزائي الخاص بالزمالك عقب توقيع عبد الله السعيد للزمالك.
هزور الخطيب قريبًا.. تركي آل الشيخ يفتح النارعلى أحمد عفيفي.. فيديو
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي، المتحدث الإعلامي السابق باسم فريق بيراميدز.