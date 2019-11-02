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اقتصاد

الدولار يسجل 16.09 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 2 -11- 2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، حالة من الاستقرار خلال اليوم، السبت، 2 نوفمبر 2019 وفقا لمتوسط أسعار العملات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصري، في آخر تحديث له، وفي التقرير التالي يمكنكم التعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكى 16.0900 جنيه للشراء، و16.1900 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو الأوروبى 17.8615 جنيه للشراء و17.9790 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لبيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس ومصرف أبو ظبي الإسلامي حيث بلغ سعر شراء الدولار 16.12 جنيه، فيما بلغ سعر بيع الدولار أمام الجنيه 16.22 جنيه. 

يأتي أقل سعر لبيع الدولار في المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي CIB حيث يبلغ سعر شراء الدولار 16.7 جنيه، فيما يبلغ سعر بيع الدولار في بداية التعاملات اليوم الجمعة فيهما 16.17 جنيه. 

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.7368 جنيه للشراء، و20.8592 جنيه للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.1839 جنيه للشراء، و16.2910 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين يابانى 14.7710 جنيه للشراء، و14.8641 جنيه للبيع، وسجل سعر اليوان الصينى 2.2801 جنيه للشراء و2.2946 جنيه للبيع.

أما عن العملات العربية فقد سجل سعر الريـال السعودى 4.2902 جنيه للشراء، و4.3171 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.9642 جنيه للشراء، و53.3109 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتى 4.3806 جنيه للشراء، و4.4082 جنيه للبيع.

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