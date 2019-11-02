غرفة التطوير العقاري: الانتهاء من قانون المطورين قريبا.. ونسعى للقضاء على الإعلانات المضللة

تسعى غرفة التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة للقضاء على الإعلانات المضللة، ودعم منظومة تصدير العقار ومنع النصب العقاري بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.





وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على قدم وساق لحماية العميل المصري من عمليات النصب التي تمارسها بعض الشركات، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، فضلا عن العقد المتوازن الذي سيكون أطرافه العميل والشركة وزارة الإسكان السيطرة على أي تجاوزات.





وأضاف حسنين، أن الغرفة تعمل على قدم وساق مع كافة المطورين وأصحاب المشروعات العقارية لدعم منظومة تصدير العقار للخارج، مؤكدا أن عمليات تصدير العقار للخارجية وصلت إلى مراحل متطورة، ودليل هذا المعارض العقارية الدولية التي تنعقد حاليا في دول الكويت والإمارات.





وتابع، أن الغرفة تعمل على قدم وساق للانتهاء من قانون المطورين العقاريين من لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، والمطور العقاري على حد السواء والفترة المقبلة سيتم وضع قيودا لمنع الإعلانات المضللة وتفاديها والتنسيق مع كل الجهات الحكومية التي من شأنها السيطرة على تلك الإعلانات لحماية العميل من أساليب النصب العقاري.





وكان المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، قد أعلن أن مجلس الوزراء أصدر قانونًا يضم 19 غرفة صناعية، ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقاري.



