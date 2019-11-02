Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: الانتهاء من قانون المطورين قريبا.. ونسعى للقضاء على الإعلانات المضللة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تسعى غرفة التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة للقضاء على الإعلانات المضللة، ودعم منظومة تصدير العقار ومنع النصب العقاري بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على قدم وساق لحماية العميل المصري من عمليات النصب التي تمارسها بعض الشركات، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، فضلا عن العقد المتوازن الذي سيكون أطرافه العميل والشركة وزارة الإسكان السيطرة على أي تجاوزات.

وأضاف حسنين، أن الغرفة تعمل على قدم وساق مع كافة المطورين وأصحاب المشروعات العقارية لدعم منظومة تصدير العقار للخارج، مؤكدا أن عمليات تصدير العقار للخارجية وصلت إلى مراحل متطورة، ودليل هذا المعارض العقارية الدولية التي تنعقد حاليا في دول الكويت والإمارات.

وتابع، أن الغرفة تعمل على قدم وساق للانتهاء من قانون المطورين العقاريين من لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري، والمطور العقاري على حد السواء والفترة المقبلة سيتم وضع قيودا لمنع الإعلانات المضللة وتفاديها والتنسيق مع كل الجهات الحكومية التي من شأنها السيطرة على تلك الإعلانات لحماية العميل من أساليب النصب العقاري.

وكان المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، قد أعلن أن مجلس الوزراء أصدر قانونًا يضم 19 غرفة صناعية، ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقاري.

وتسعى غرفة التطوير العقاري للانتهاء من قانون المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى منع بعض الشركات الوهمية من النصب على المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين يمتلك آليات عقاب المخالفين

رئيس التطوير العقاري: خلق سبل تمويل للعملاء والقضاء على المضاربين أهم متطلبات الغرفة

ترشيحاتنا

بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح

طارق يحيى يكشف حقيقة اتصاله بوالد كهربا لحل أزمته مع الزمالك

انقلب السحر على الساحر .. امتلكت 120 ثعبانا في منزلها ونهايتها كانت مفجعة

مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات

الفرق بين الحُلم والرؤيا في المنام.. فيديو

ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وملابس كاجوال.. روجينا تتألق في الكويت ..صور

بـ لوك غريب .. زوجة كريم فهمى تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة

دكتور بجامعة طنطا يتحرش لفظيًا بطالبة قالت له: هوريك بعد المحاضرة