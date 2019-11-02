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اقتصاد

10 جنيهات لكيلو الفاصوليا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 2 -11- 2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، السبت 2 نوفمبر 2019 بسوق العبور؛ حيث شهدت الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 2 و4.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.75 إلى 6.25 جنيه، والبصل من 2.75 إلى 4.75 جنيه، والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 5 لـ7 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبسلة بـ14 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 7 جنيهات، وسعر السبانخ بـ7 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.5 جنيه، والباذنجان البلدي 3.5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة اليوم، سجل البرتقال البلدى نحو 4 جنيهات، والبرتقال السكري نحو 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة نحو 4.50 جنيه، واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات.

وسجل سعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعره بين 3 لـ6 جنيهات، ومانجو عويسى بـ41 جنيها، والبلح السماني من 3 لـ5 جنيهات.

وسجل البلح زغلول من 3 لـ7 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى 25 جنيها، والبلح السيوى بسعر 20 جنيها والبلح الرملى بـ5 جنيهات.
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