البلطي يسجل 23 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 2 -11- 2019

ننشر أسعار الأسماك اليوم بأصنافها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2019.



وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح بين 25 و28 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 32 جنيها، برانيس إسكندراني نحو 50 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 22 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 450 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 65 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ44 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، والجمبري 370 جنيها.

