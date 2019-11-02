Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البلطي يسجل 23 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 2 -11- 2019

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم بأصنافها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2019.

وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح بين 25 و28 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 32 جنيها، برانيس إسكندراني نحو 50 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 22 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 450 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 65 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ44 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، والجمبري 370 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيلو البلطي بـ 27 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 31 أغسطس 2019

35 جنيها سعر كيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 -10- 2019

40 جنيها لـ كيلو المكرونة.. أسعار الأسماك اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

26 جنيها لكيلو البلطى .. أسعار الأسماك اليوم 17-10- 2019

26 جنيها لكيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم السبت 19 أكتوبر 2019

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 22-10-2019

ترشيحاتنا

حكم وضع كاميرات مراقبة في غرفة مقاسات الملابس بالمحلات.. الإفتاء توضح

في عيد ميلادها.. ندى بسيوني اكتشفت خيانتها من موبايل زوجها

عشان متوهش.. حيل خفية في google map تعرف عليها

أحمد مجدي: قمر طيبة 1 يوفر التغطية لمصر وحوض النيل..فيديو

لا أحد يفرض على جمهور الأهلي شئ .. تركي آل الشيخ يرفض تصريحات مصطفى يونس

صدمة .. براءة 5 متهمين من إغتصاب طفلة.. والسبب عجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة الشهيد باسم فكري: الحياة حرمتني من أبي وأمي وأشقائي وصدمتني بفاجعة فقدان زوجي

بفستان أبيض.. كارول سماحة تبهر جمهورها فى أبوظبى

من ملك قورة لـ دينا الشربيني ومنى زكي.. أسعار باهظة لإطلالات المشاهير خلال شهر أكتوبر