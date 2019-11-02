10200 جنيه أعلى سعر للطن.. أسعار الحديد اليوم السبت 2 -11- 2019

رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، السبت، 2 نوفمبر 2019، حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، وسجل متوسط الأسعار بين الشركات ما بين 9900 جنيه للطن و10200 جنيه للطن.



ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر الطن 10200 جنيه للطن، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب بـ 10150 جنيها للطن، وشركة العتال للصلب عند 10100 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10100 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10100 جنيه للطن.



واستقرت أسعار شركة المراكبى للصلب عند 10 آلاف جنيه، وشركة حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه أيضا، وشركة الكومى للصلب عند 90900 جنيه للطن، وشركة المعادى للصلب عند 90850 جنيها للطن، وشركة العشرى للصلب عند 90850 جنيها للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 90900 جنيه للطن، وشركة مصر ستيل عند 90900 جنيه للطن.

