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أخبار العالم

مقتل 3 من عناصر طالبان واعتقال آخر في عملية عسكرية غرب أفغانستان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
طالبان
طالبان
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أ ش أ
أعلن مسئولون أفغان، اليوم السبت، مقتل 3 مسلحين من حركة "طالبان" خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة في إقليم هيرات بغرب أفغانستان.

وأضاف المسئولون العسكريون - حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن القوات الخاصة تمكنت من اعتقال أحد مسلحي طالبان، بالإضافة إلى تدمير كمية من الذخائر خلال العملية العسكرية.

يشار إلى أن الوضع الأمني في عدة مقاطعات بإقليم هيرات تدهور خلال السنوات الأخيرة، حيث ينشط مسلحو طالبان في عدة أماكن بالإقليم.

وتنفذ القوات الأفغانية بصورة دورية عمليات لمكافحة الإرهاب، وذلك للقضاء على الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية في الإقليم.
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