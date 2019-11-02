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مرأة

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القلقاس؟

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
القلقاس
القلقاس
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هاجر هانئ
القلقاس من الأكلات التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص في فصل الشتاء، فيتمتع القلقاس بمذاق شهى ولذيذ ومختلف عن غيره من الأكلات الأخرى، إضافة إلى أن يحتوى القلقاس على عناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول القلقاس باستمرار، و تتمثل فى ...

يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لما يحتويه من ألياف
يحافظ على مستوى ضغط الدم
يقى من الإصابة بـ السكتات القلبية وتصلب الشرايين
ينظم نسبة السكر في الدم
يعزز مناعة الجسم 
مفيد لصحة العظام والعضلات والأعصاب
يساعد في الحفاظ على الوزن وتحسين حركة الأمعاء

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