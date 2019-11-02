غدا .. كاليفورنيا تشهد الحفل السنوي التاسع للشبكة المصرية للسرطان

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غدا الأحد، الحفل السنوي التاسع للشبكة المصرية للسرطان ECN، لدعم مرضى السرطان في مصر وخاصة الأطفال.





وأكد الدكتور هشام الصيفي رئيس مجلس إدارة الشبكة في تصريح خاص لــ "صدى البلد"، أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ستشارك في الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان ECN، وستلقي الكلمة الرئيسية خلال فعاليات الحفل.





وقال الصيفي إنه من المقرر أن يشارك أكثر من 200 من أبناء الجالية المصرية في الاحتفالية، من بينهم الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان، وسيذهب عائد الحفل السنوي لصالح مستشفيات علاج السرطان في مصر خاصة مستشفيات الأطفال.





والشبكة المصرية للسرطان ECN- منظمة غير ربحية مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة- ويترأس مجلس إدارتها الدكتور هشام الصيفي أستاذ الجراحة الإكلينيكي بجامعة كاليفورنيا، كما يضم مجلس الإدارة في عضويته نخبة من الأطباء المصريين وهم الدكتور شريف أبو النجا، والدكتور هشام الخازندار، والدكتور صفوان علي، إلى جانب اثنين من الأطباء الأمريكيين وهم الدكتور مارك كيران، والدكتورة ليسلي ليمان.





كما تتألف الشبكة المصرية للسرطان من مجلس استشاري ولجنة طبية استشارية، ويضم المجلس الاستشاري في عضويته: الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، وكذلك العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، والدكتور أيمن نورالدين، والدكتور ماجد مالك، والدكتور سامح لبيب، والدكتورة هالة سرحان، والدكتور أسامة جابر، والدكتور محمد أبو النصر، وراندا فهمي.





فيما تضم اللجنة الطبية الاستشارية في عضويتها عددًا من كبار الأطباء المصريين والأمريكيين المتخصصين في علاج الأورام.





وقد ساهمت المنظمة في عدة مشروعات طبية في مصر تتعلق بالأورام أهمها: دعم إنشاء توسعات داخل مستشفى 57357 ، وتوفير الأدوية والعلاج الكيميائي لمركز فاقوس للأورام، وإطلاق مبادرة "اكفل طفل" التي تهدف إلى تحمل تكاليف علاج طفل مريض، وكذلك دعم التدريب بالخارج لطلبة السنة النهائية بكلية الطب في الجامعات المصرية المختلفة، وتوفير عقار Mp6 اللازم لعلاج مرضى اللوكيميا.



