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تعليم

انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المتكاملة جسور الخير 6 لجنوب سيناء

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
قافلة جامعة المنصورة
قافلة جامعة المنصورة
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همت الحسينى
انطلقت اليوم، السبت، قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية المتكاملة "جسور الخير 6" برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متوجهةً إلى محافظة جنوب سيناء، ومن المقرر لها أن تستمر فعالياتها حتى يوم الأربعاء القادم بمدينة دهب.

وتأتي هذه القافلة في إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الرؤية الشاملة لجامعة المنصورة لتقديم الخدمات المتكاملة في مجال الطب البشري والبيطري.

وتضم القافلة عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري وفي مختلف التخصصات الطبية (الجراحة العامة، جراحة القلب، جراحة المسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، التخدير، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية)، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان من الصيدلية المرافقة للقافلة.
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