زفة إسكندراني فى انتظار فريق السلة بالاتحاد السكندرى أمام بوابة النادى ..صور

استقبلت جماهير الاتحاد السكندرى حافلة الفريق الأول لكرة السلة بالنادى بزفة سكندرية لدى وصولها إلى مقر النادى بالشاطبى فى الساعات الأولى من فجر اليوم .





وهتفت الجماهير للاعبين(صباح الخير صباح النصر - احنا ملوك السلة فى مصر) كما هتف السكندريون لمحمد مصيلحى رئيس النادي الذي اعتبرته أحد الأسباب الرئيسية لاستعادة لعبة كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أمجادها .





وكان الاتحاد السكندرى أحرز البطولة العربية للسلة يوم الخميس الماضى بعد تغلبه على بيروت في المباراة النهائية ٨٦/٩٠ ويعتبر هذا اللقب هو السابع فى تاريخ النادى والثانى على التوالى .



