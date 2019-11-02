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توك شو

عرض أكثر من 150 قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون بلندن

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
معرض آثار مقبرة توت
معرض آثار مقبرة توت عنخ امون
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قسم التوك شو
قالت المذيعة لميس سلامة، إن مصر تشارك اليوم، السبت، في لندن بعرض أكثر من 150 قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون.

وذكرت المذيعة لميس سلامة، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا في إطار آخر جولة عالمية لمشاركة القطع الأثرية الخاصة بمقبرة توت عنخ آمون، ثم العودة إلى مصر بشكل نهائي لعرضها بالمتحف المصري الكبير.

وأوضحت لميس سلامة أن القطع الأثرية تتضمن مجموعة من التماثيل والمنحوتات وبوقا فضيا وسريرا جنائزيا، مشيرة إلى أن هذه الكنوز الذهبية تعرض بصالة عرض ساتشي في العاصمة البريطانية.

وأضافت لميس سلامة، أن هذا المعرض اليوم هو بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهي المرة الأولى التي تسمح مصر بها لخروج هذه المجموعة من الآثار المهمة لعمل جولة بها حول العالم.
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