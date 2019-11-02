جرائم الاحتلال.. اعتقال طفل داخل مدرسته بالقدس.. والتنكيل بـ 36 فلسطينيا بالضفة

اعتقل جنود الاحتلال صباح اليوم، السبت، طفلا من بلدة العيسوية من داخل مدرسته بالبلدة فى مدينة القدس.





وذكر موقع "والاه" العبري، أن هناك تزايدا كبيرا في حالات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين، في قرى ومدن الضفة الغربية.





وقال الموقع العبري، إنه وبحسب معطيات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تم تسجيل وقوع 36 حادثة اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال شهر أكتوبر الماضي.





وأضاف الموقع العبري، أن المستوطنين قاموا خلال الشهر الماضي، باقتلاع 37 شجرة زيتون، وأعطبوا عجلات 52 سيارة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران 12 منزلا بالضفة.





وتابع الموقع، أن غالبية الشعارات كانت عبارة عن تهديدات، وكلمات عنصرية، تدعو لقتل العرب، وتطالب بتهجيرهم بالقوة من مناطقهم.





وأشار الموقع العبري، إلى أن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من أن تؤدي هذه الأعمال المتطرفة بحق الفلسطينيين، إلى "موجة عنف" جديدة بالضفة الغربية.





وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة العيسوية الثانوية للبنين واعتقلت أحد الطلبة، وسط اعتداءات بالدفع والتهديد بالضرب والاعتقال وإشهار السلاح بوجه الأساتذة وأهالي البلدة.





وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال ألقت القنابل داخل مدرسة العيسوية للبنين، وإصابة الطلبة بالاختناق وبحالة من الذعر والخوف، كما أدى ذلك الى حالة من التوتر والفوضى داخل المدرسة وفي شارع المدارس.





وأوضح أبو الحمص أن حملة الاعتداءات والتنكيل بأهالي بلدة العيسوية مستمرة للشهر السادس على التوالي، حيث الاقتحامات اليومية والانتشار داخل شوارع البلدة وأمام المحلات التجارية وعلى أبواب البنايات السكنية، إضافة إلى مخالفات بناء وتوزيع اخطارات هدم واستدعاءات للبلدية بشكل أسبوعي، وكذلك الاعتقالات التي طالت العشرات من أبناء البلدة وجميعهم أفرج عنهم بشروط وبفرض غرامات مالية ودون تقديم لوائح اتهام ضدهم مما يؤكد أن الاعتقالات تأتي عشوائي لتركيع أهالي البلدة.



