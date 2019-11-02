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أخبار العالم

ترامب: الإعلام يعامل الكلب كونان أفضل مني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
الكلب كونان
الكلب كونان
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عرفة البنداري
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، وقال: "إن الإعلام يعامل الكلب كونان أفضل مني".

والكلب كونان هو أحد المشاركين في عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي.

ووصف ترامب الكلب كونان بأنه رائع وموهوب.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في ميسيسيبي، أنه سيستدعي الكلب، الذي شارك في تصفية البغدادي، إلى البيت الأبيض.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت الأحد الماضي، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في عملية أمنية بضواحي مدينة إدلب السورية.
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