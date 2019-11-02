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رياضة

بث مباشر.. مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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القسم الرياضي
يلتقي فريق أرسنال مساء اليوم السبت بفريق ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما على استاد الإمارات فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر لمباراة آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

آرسنال ضد ولفهرهامبتون:

ويدخل أرسنال المباراة تحت قيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، مُثقلًا بالهموم، بعدما ودع الفريق مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد ليفربول، بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما.

ويحاول أوناي إيمري المدير الفني الإسباني لآرسنال، أن يتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة بعدما ترددت أنباء عن إقالته خلال الفترة المقبلة، على أن يكون بديله البرتغالي جوزيه مورينيو.

بينما على الجانب الآخر يدخل وولفرهامبتون المباراة وهو في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري، بعدما حصد الفريق 12 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل 6 مباريات وخسر مباراتين أيضًا، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 أيضًا.

ويأمل وولفرهامبتون تحت قيادة مديره الفني، نونو سانتو أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية، من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يطمع التواجد في المراكز المتقدمة، مثل الموسم الماضي.

ترتيب آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

ويحتل أرسنال المركز الخامس حاليًا بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعدما حصد الفريق 16 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 والتعادل في مثلها، والهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة.

بث مباشر لمباراة آرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:


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