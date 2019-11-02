تسبب كارثة مدمرة.. بريطانيا تحظر أعمال التكسير بالشوارع

حظرت الحكومة البريطانية التكسير في الشوارع لأي سبب، بسبب تحذيرات من أن الزلازل الأخيرة حدثت بسبب أعمال التكسير بالأرض.



ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فقد جاء هذا القرار بمثابة انتصار للنشطاء بالمجتمعات المحلية، والبيئيين الذي طالبوا بالمحافظة على البيئة.



وحذر الوزراء شركات الغاز الصخري من أنها لن تشارك في مشاريع تكسير الشوارع المستقبلية، وتعد هذه الخطوة ضربة تهدد شركات استخراج الوقود الأحفوري.



وقالت الحكومة إنها لن توافق على أي تصدع مستقبلي بالأراضي البريطانيى إلا في وجود أسباب مقنعة تثبت أن التكسير آمنًا.



وتم اتخاذ القرار بعد تحذير دراسة علمية جديدة من أن مواقع التكسير تضر بصحة المحيطين، وحالتهم النفسية، كما حذر التقرير الذي أجرته هيئة النفط والغاز(OGA)، من أنه من غير الممكن التنبؤ بحجم الزلازل التي قد تحدث بسبب أعمال التكسير.



ويشمل التكسير، والمعروف أيضًا بالتكسير الهيدروليكي، ضخ المياه والمواد الكيميائية والرمل تحت الأرض تحت ضغط عال لكسر الصخر الزيتي وإطلاق النفط والغاز المحاصرين.