ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بشبرا الخيمة

تمكن ضباط وحدة مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة. أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة وتبين ان التشكيل الأول يضم كلا من "خالد م ح " عاطل ومقيم منشية الحرية – دائرة القسم والسابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات) و"أحمد ص م" عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو تزن 200 جرام ومبلغ 390 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.



كما تبين أن التشكيل الثانى يضم كلا من " محمد م ا " عاطل ومقيم مدينة فتح – دائرة القسم و" أحمد س م " عاطل ومقيم مسطرد – دائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 160 جراما ومبلغ 690 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض " مطواه " وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.