محافظ القليوبية يحمل أصحاب العقارات الصادر لها قرارات إزالة مسئولية انهيارها

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم تشكيل لجنة مختصة لفحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار بمنطقة الفلل بمدينة بنها للتأكد من عدم تصدعها نتيجة عملية السقوط وذلك حفاظا على أرواح ساكينها.





وأشار المحافظ إلى أن مشكلة المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة هي تأخر أصحاب تلك العقارات في الإخلاء نظرا لأنها مؤجره ايجار قديم مطالبا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في عمليات الإزالة الفورية للمنازل الآيلة للسقوط.





ونفى المحافظ وجود أي حالات وفاة أو إصابات في حادث سقوط منزل أيل للسقوط بمنطقة الفلل بمدينة بنها كما اشاع البعض مؤكدا أنه أمر علي الفور بتوجه فريق عمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها الي منزل معرض الانهيار بشارع ٧ بمنطقة الفلل بمدينة بنها.





وتابع أن العقار مكون من ٦ طوابق (طابق أرضي بالإضافة إلى ٥ طوابق) ويسكن به ٥ أسر منهم أسرتان غير متواجدين وتم بالفعل إخلاء المنزل من السكان وبعد ها تعرض المنزل للسقوط وهو خال من السكان مؤكدا أن المنزل قديم بني عام ١٩٧٠ بمنطقة الفيل.